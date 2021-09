Chiesa, de Ligt e turnover: la formazione di Allegri per Spezia Juve

Chiesa e de Ligt titolari, possibile riposo per qualche big: ecco la probabile formazione di Allegri per Spezia-Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per il primo turno infrasettimanale di Serie A. Oggi, alle ore 18.30, i bianconeri sfidano lo Spezia di Thiago Motta alla ricerca del primo successo in campionato. Il tecnico ha annunciato in conferenza la titolarità di de Ligt e Chiesa, mentre potrebbe riposare qualche altro big. Oltre a Chiellini, non convocato, possibile turno di riposo anche per Alex Sandro, Locatelli, Rabiot e Morata. Davanti spazio a Kean. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kean, Dybala. All. Allegri