La rivoluzione è UFFICIALE: formazione Juve ribaltata

Massimiliano Allegri ha diramato ufficialmente la formazione iniziale per la partita contro lo Spezia: il tecnico livornese cambia tutto

Tra poco scenderanno in campo Spezia e Juventus, per il match valido per la 5a giornata di Serie A. I bianconeri devono ancora conquistare il primo successo in campionato e oggi c’è un solo risultato per gli uomini di Allegri. Il tecnico livornese, dal canto suo, ha deciso di optare per diversi cambi, scegliendo di dare la titolarità a De Sciglio in difesa sulla corsia di sinistra. A centrocampo, sempre su quella fascia, la scelta è ricaduta su McKennie. In attacco, poi, spazio a Kean dal 1′ al posto di Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Di seguito la formazione ufficiale.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, kean. All. Allegri