DIRETTA Serie A, Spezia-Juventus | Segui la cronaca LIVE

La Juventus di Massimiliano Allegri, per la quinta giornata di Serie A, fa visita allo Spezia di Thiago Motta nel turno infrasettimanale

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo il pareggio interno contro il Milan, ottenuto nel turno precedente, la Juventus fa visita allo Spezia per la quinta giornata del campionato di Serie A. I liguri di Thiago Motta sono reduci dall’importante vittoria esterna ottenuta sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come il Venezia di Paolo Zanetti. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno ottenuto solo due punti in quattro gare fin qui giocate e vivono un momento davvero complicato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-JUVENTUS

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste. Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 13, Napoli 12, Milan 10, Atalanta* 10, Roma 9, Fiorentina* 9, Bologna* 8, Udinese 7, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo* 4, Spezia e Genoa* 4, Verona 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0

* una gara in più