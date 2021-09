Milan-Venezia, la novità sul ritorno di Ibrahimovic e Giroud

Stasera è in programma Milan-Venezia, match della 5a giornata di Serie A; le ultime sugli infortuni di Ibrahimovic e Giroud

Per la quinta giornata di Serie A, stasera il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Venezia. Stefano Pioli dovrà fare nuovamente a meno degli infortunati Ibrahimovic e Giroud affidandosi ancora a Rebic. A gara in corso, anche il giovane Pietro Pellegri potrebbe avere l’occasione di esordire con la maglia rossonera. Ma i tifosi attendono novità decisive sul ritorno in campo dei due esperti bomber, per i quali bisogna ancora pazientare.

Giroud, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe migliorato ma ieri ha svolto allenamento personalizzato per smaltire il fastidio alla schiena e oggi difficilmente comparirà nella lista dei convocati. Ibra, invece, lavora per eliminare l’infiammazione al tendine d’Achille e punta a tornare in Champions League contro l’Atletico Madrid il prossimo 28 settembre.