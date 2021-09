Juventus e Milan lo salutano a zero, bye bye Serie A

In entrata e in uscita, il calciomercato di Juventus e Milan sarà condizionato dai giocatori in scadenza di contratto: le ultime dalla Spagna

Reduci dal pareggio per 1-1 in campionato, Juventus e Milan continuano a prepararsi in vista del tour de force di impegni sino alla prossima sosta, ma le due dirigenze non perdono certamente di vista il calciomercato. Alle prese con le esigenze di bilancio, i due club restano molto vigili sul mercato dei parametri zero, che potrebbe rivelarsi croce e delizia viste le tante situazioni delicate da gestire anche in casa propria. Se da un lato ci si concentra sui contratti di Dybala, Kessie e Romagnoli, dall’altro si cercano occasioni simili anche in entrata, con il rischio di entrare in rotta di collisione.

Calciomercato Juventus e Milan, per Kamara concorrenza agguerrita

Tra i tanti calciatori in scadenza a giugno del 2022, uno dei più interessanti è Boubacar Kamara, sia per le sue indubbie qualità, sia per la sua carta d’identità che recita 21 anni. Come è noto, Juve e Milan sono da tempo sulle tracce del centrocampista che, tuttavia, piace molto anche in Premier League, ma non solo. Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il Barcellona è pronto a dare un taglio netto con il passato e avrebbe individuato proprio nel francese l’erede ideale di Sergi Busquets.