Milan-Venezia, i convocati di Pioli: ancora emergenza, sette assenti

Milan-Venezia, il tecnico rossonero Stefano Pioli dirama la lista dei convocati: come previsto, ancora numerose assenze.

Il Milan si prepara a sfidare il Venezia per rispondere all’Inter e trovare tre punti importanti per proseguire la corsa al vertice. Rossoneri che però, come da previsioni della vigilia, dovranno rinunciare ancora a diversi elementi. Ben sette gli assenti per Pioli, che oltre a Ibrahimovic e Giroud deve lasciare fuori per vari problemi fisici Bakayoko, Krunic, Kjaer, Calabria e Messias.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Jungdal, Maignan, Tatarusanu, Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori, Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.