Verdetto finale sul calciomercato Juventus, colpo di gennaio già scelto

Il rinforzo ideale per la Juventus nel calciomercato di gennaio, stando ai nostri follower Twitter, arriverebbe dalla Premier League

E’ olandese e gioca, poco per non dire pochissimo, in Premier League. E’ lui che ha vinto il sondaggio Twitter di Calciomercato.it. Parliamo di van de Beek, trequartista in forza al Manchester United nonché il più votato dai nostri follower, a cui avevamo chiesto il nome del rinforzo ideale per la Juventus nel prossimo mercato di gennaio.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Juventus in difficoltà soprattutto a centrocampo in questo avvio di stagione. Quale il rinforzo ideale a gennaio? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 22, 2021

L’ex Ajax ha preso il 30,2% dei voti, giusto un po’ in più del baby Tchouameni in forza al Monaco. Terzo, vicinissimo, il connazionale Aouar del Lione, quarto e ultimo col restante 12,1% un altro transalpino, vale a dire Corentin Tolisso del Bayern Monaco.