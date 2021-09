Szczesny via, la Juventus può puntare su un altro portiere in crisi

La Juventus potrebbe sostituire Szczesny in estate: possibile occasione dalla Spagna, magari con uno scambio

Contro il Milan Szczesny ha scacciato i fantasmi delle prime uscite stagionali, ma i dubbi suo sul futuro no. Anche se Allegri gli ha ribadito a più riprese la fiducia, il portiere polacco a fine stagione potrebbe anche essere ceduto, soprattutto se la Juventus dovesse riuscire a mettere le mani su un profilo importante. Con Donnarumma che si è accasato a zero al Paris Saint-Germain, i bianconeri potrebbero rivolgere il loro sguardo in Spagna dove c’è un altro portiere che non sta vivendo un periodo molto felice. Il nome è quello di Marc ter Stegen che ‘donbalon.com’ indica a rischio quasi come Koeman. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, ter Stegen per la porta: scambio con Rabiot

Con l’eventuale addio di Szczesny la Juventus potrebbe pensare di approfittare della situazione in casa Barcellona per provare a portare in Serie A il portiere tedesco. In scadenza di contratto nel 2025, ter Stegen ha una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Una cifra che i bianconeri potrebbero pensare ad abbassare inserendo Rabiot come contropartita: con il francese valutato circa 30 milioni, la Juve dovrebbe sborsare circa 10 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una soluzione alla quale il Barcellona potrebbe rispondere chiedendo Bentancur, da tempo nel mirino dei blaugrana. In questo caso, lo scambio sarebbe alla pari. Suggestione di mercato ovviamente per giugno con un’intera stagione che potrebbe rendere l’ipotesi qualcosa di concreto oppure farla tramontare prima ancora di nascere.