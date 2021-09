La Juventus ha fatto una scelta per il futuro del proprio attacco: dalla Spagna parlano di un annuncio atteso a giorni

La Juventus in affanno in campionato: due punti in quattro partite, Allegri sotto accusa. In tutta questa situazione c’è anche qualcosa di positivo: Alvaro Morata che è andato in gol sia contro il Napoli che contro il Milan. Due reti che hanno portato soltanto un punto ai bianconeri ma che sono stati importanti per il futuro dell’attaccante spagnolo. Come si legge su ‘elgoldigital.com’, infatti, la dirigenza juventina avrebbe già deciso di riscattare il calciatore dall’Atletico Madrid. Una decisione che anticipa i tempi rispetto alla fine della stagione e che sarebbe già stata presa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Morata: riscatto in arrivo

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, infatti, la Juventus avrebbe già comunicato all’Atletico Madrid la decisione di procedere al riscatto di Alvaro Morata. Una scelta che sarebbe molto apprezzata dal club spagnolo che ha la necessità di fare cassa e che potrebbe anche essere ufficializzata nei prossimi giorni.