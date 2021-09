La Juventus non ha cambiato idea: vuole soffiarlo a Spalletti

La Juventus punta su un calciatore del Napoli di Spalletti: contatti avviati con l’agente per il possibile trasferimento

La Juventus che torna alla vittoria non ha cancellato tutti i difetti palesati finora. La rosa bianconera presenta alcuni limiti e tra questi c’è la mancanza di qualità a centrocampo. L’arrivo di Locatelli non è finora risultato sufficiente nonostante la fiducia che Allegri ripone in Rabiot. Ecco perché nelle prossime sessioni di mercato, Cherubini potrebbe muoversi proprio per un colpo importante a centrocampo e per uno degli obiettivi la dirigenza bianconera non deve andare neanche troppo lontano. C’è, infatti, un calciatore del Napoli ad ingolosire la ‘Vecchia signora’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Strappato al Milan l’erede

Calciomercato Juventus, contatti per Fabian Ruiz

Come si legge su ‘lebombedivlad.it’, la Juventus continua a monitorare la situazione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e la trattativa per il rinnovo non decolla: il centrocampista chiederebbe quattro milioni di ingaggio, cifra alla quale De Laurentiis non vorrebbe arrivare.

In questa situazione potrebbe inserirsi la Juventus che, sempre secondo il portale, avrebbe avuto contatti recente con l’agente di Fabian Ruiz. Soltanto un approccio, senza nessun contatto tra le due società.