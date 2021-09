Spalletti ha già superato Sarri (almeno nel suo marchio di fabbrica)

Il Napoli di Spalletti ha superato Sarri e la sua Lazio: la velocità del possesso palla è superiore. Sta nascendo il ‘Lucianoball’

Il Napoli capolista ha anche un altro primato. La squadra di Luciano Spalletti è quella che riesce ad effettuare il maggior numero di passaggi in un minuto di possesso palla: 18.2, come rilevato dal database di InstatScout in queste prime 4 gare di campionato. Seconda in questa speciale classifica è la Lazio di Maurizio Sarri: proprio quello della velocità di fraseggio era il dato più connotante del Napoli nel triennio sarriano. Quella formazione oscillava tra i 19 ed i 20 passaggi per minuto di possesso palla, neppure i club di Guardiola riuscivano a tenere questo passo nell’arco della stagione.

È stato questo tipo di calcio che ha indotto il Chelsea a chiedere al tecnico di Figline di portare quello che, a Londra, è diventato il Sarriball. Ed è stato sempre questo tipo di calcio fatto di fraseggio rapido ed immediato recupero a far sognare il processo di internazionalizzazione ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici per il post Allegri. Gli indici della velocità di possesso, però, a Torino furono fallimentari: Sarri non poté portare avanti la sua idea all’Allianz. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Spalletti già da record, il suo Napoli risponde al meglio

La stessa che non sta portando avanti Massimiliano Allegri: perché ci prova questa Juve ad esser rapida, ma è lontana da Napoli e Lazio oltre che all’Atalanta. Spalletti, invece, pur dovendo fare a meno di Demme e Lobotka, è riuscito immediatamente a trovare una quadra dal punto di vista della rapidità del fraseggio. Nella gara contro Udinese ben schierata nel suo 5-3-2, il Napoli è riuscito a toccare la velocità media di 19.2 passaggi in un minuto di possesso palla.

Si è tornati agli standard delle triennio meraviglioso che fu etichettato da De Laurentiis come quello della Grande Bellezza. Quattro giornate non possono che essere un indice rilevante ma non probante: ecco perché sta nascendo il Lucianoball, ma è troppo presto per vederlo già consacrato.