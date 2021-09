Pagelle e tabellino di Fiorentina-Inter, gara andata di scena al ‘Franchi’ e valevole per la quinta giornata di Serie A

L’Inter vince in rimonta 3-1 al ‘Franchi’ e torna almeno momentaneamente in vetta alla classifica. Bella Fiorentina nella prima mezz’ora, poi il calo di cui approffitta la squadra di Simone Inzaghi, che domina e dilaga nella ripresa conquistando tre punti pesanti.

Pagelle e tabellino di Fiorentina-Inter: Darmian sempre gol pesanti, Italiano gioca a fare il Guardiola e va ko

FIORENTINA

Dragowski 6 – Risponde da gran portiere alla punizione di Calhanoglu, senza colpe sui tre gol dell’Inter.

Benassi 6 – In difficoltà in un ruolo certo non suo. Premiato l’impegno. (Dal 65′ Odriozola 5 – Quando entra è troppo tardi)

Nastasic 5,5 – Prima da titolare non da ricordare, il meglio l’ha già dato.

Milenkovic 6 – Tignoso, a volte anche troppo, e bravo nell’anticipo. Su Darmian arriva tardi, non per colpa sua.

Biraghi 5,5 – Fa il suo spingendo quando può, poi si perde Dzeko sul 2-1.

Bonaventura 5,5 – Poco appariscente, però nella prima frazione prezioso nel dare non solo qualità ma anche incisività alla manovra. Si perde nella ripresa. (Dall’85’ Kokorin s.v.)

Torreira 6 – Nel primo tempo non fa passare un pallone ed è bravo a verticalizzare il gioco, in affanno nel secondo. (Dal 65′ Amrabat 5 – Fa solo confusione)

Duncan 6,5 – Rozzo, però ovunque. Sfiora il gol con un gran tiro dai venti metri. (Dall’85’ Callejon s.v.)

Sottil 7 – Preferito a Callejon, mica l’ultimo arrivato, non fa ricredere Italiano sfoderando una prestazione importante al di là del gol. (Dal 73′ Saponara s.v.)

Vlahovic 6,5 – Mette in grande difficoltà de Vrij, uno dei migliori centrali in circolazione. E questo dice tutto sullo spessore del serbo. Il futuro è suo, ma servono altri step di crescita.

Gonzalez 5 – Spreca subito il possibile uno a zero, poi con furbizia sudamericana ma anche un po’ italiana si prende il pallone che poi regala a Sottil per l’uno a zero. Macchia la sua prova con l’espulsione a dieci dal termine.

All.Italiano 5,5 – Rivoluziona la squadra, ma per almeno i primi trenta minuti nessuno se ne accorge. Dominio totale. La sua Fiorentina gioca a mille all’ora e quasi a memoria, la sua colpa è quella di non aver posto rimedio allo scontato calo della ripresa e di giocare forse troppo a fare il Guardiola. Se non eccede, può fare strada.

INTER

Handanovic 7 – Pronti, via e subito due grandi interventi: il primo su Nico Gonzalez in uscita, il secondo sul tiro dall’effetto strano di Vlahovic. In ripresa.

Skriniar 5,5 – Gonzalez lo fa innervosire e si dimostra poco furbo, anche se non soprattutto nell’azione del vantaggio viola. Poi prende le misure dell’argentino.

De Vrij 5,5 – Timoroso nei duelli con Vlahovic, a vuoto in un paio di uscite. Serata non all’altezza dei suoi standard.

Bastoni 6 – E’ l’unico della difesa a palesare una certa lucidità e sicurezza.

Darmian 7 – Dopo un primo tempo anonimo si riscatta segnando l’ennesimo gol pesante da quando è all’Inter. (Dal 65′ Dumfries 6,5 – Mette un po’ di minuti nelle gambe in vista dell’Atalanta)

Barella 7 – Quando ha campo è sempre travolgente e decisivo, come nell’azione del pareggio. (Dal 70′ Vecino – 6,5 Entra bene dando il suo contributo alla blindatura della gara).

Brozovic 6,5 – Prende le misure col passare dei minuti, è sempre prezioso anche quando non è in giornata epic. Nel finale illumina però per il tre a uno firmato Perisic.

Calhanoglu 5,5 – Pericoloso solo su punizione, davvero troppo poco. Fatica a trovare la zolla giusta. A parte l’esordio col Genoa, fin qui il turco sempre sottotono.

Perisic 7 – Spinge senza sosta e con qualità, sfruttando i limiti di Benassi. Il gol che sigilla il match è il giusto premio per il croato.

Dzeko 7 – Nel primo tempo non ne becca una, non a caso l’Inter fa una fatica bestiale a salire. Molto bene nella ripresa, con tanto di gol – già il quarto nelle prime sei – che regala i tre punti ai nerazzurri. Un gol, dunque, pesantissimo. (Dal 70′ Sanchez 5 – Vuole strafare, tanto che sciupa un’occasionissima per chiudere già prima il match).

Lautaro Martinez 6 – A fasi alterne, ma comunque utile alla causa. Spreca una grande chance servitagli su un vassoio d’argento da Barella. (Dall’83’ Dimarco s.v.).

All.Inzaghi 6,5 – Presenta un’Inter bruttissima, che nella mezz’ora rischia di sprofondare. Ma la sua squadra è troppo esperta e più forte, così resta a galla e nella ripresa, complice il calo viola, si prende campo, tre punti e la testa della classifica su un campo e contro un avversario in salute. In Champions e già sabato con l’Atalanta, però, servirà sicuramente un approccio diverso alla partita.

Arbitro Fabbri 5,5 – Troppo sicuro di sé, non vede o meglio non giudica falloso l’intervento di Gonzalez su Skriniar. Intervento falloso e decisivo per il vantaggio viola. Per il resto sufficiente amministrazione, con il rosso doveroso al sopracitato Gonzalez.

TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-3

22′ Sottil (F), 51′ Darmian, 54′ Dzeko, 86′ Perisic (I)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Benassi (65′ Odriozola), Nastasic, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (85′ Kokorin), Torreira (65′ Amrabat), Duncan (85′ Callejon); Sottil (73′ Saponara), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (65′ Dumfries), Barella (70′ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (83′ Gagliardini), Perisic; Dzeko (70′ Sanchez), Lautaro Martinez (83′ Dimarco). All. Simone Inzaghi

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Var: Maresca

Ammoniti: Skriniar, Darmian, Gonzalez

Espulsi: Gonzalez

Note: 1′ recupero pt; 3′ recupero st