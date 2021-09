Il CIES ha provato a ‘fare le carte’ ai maggiori campionati europei, pronosticando di fatto l’esito di Premier, Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Ecco la situazione

Il campionato di Serie A è iniziato da appena quattro giornate e le prime indicazioni stanno già arrivando dalle big con le difficoltà della Juventus, l’ottimo impatto di Milan, Napoli e Roma e la riconferma dell’Inter ad altissimi livelli. A tal proposito il CIES presenta le previsioni per la stagione 2021/22 dei cinque maggiori campionati europei, sulla base di un modello statistiche che comprende l’esperienza dei calciatori, gli investimenti sul mercato, e le prestazioni di ciascuna squadra nell’ultimo anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Classifica CIES: la Serie A va all’Inter. Juventus solo sesta

La classifica stilata dal CIES delinea la situazione in Serie A con l’Inter che sulla carta si riconfermerebbe campione d’Italia davanti ad un ottimo Napoli di Spalletti. Terzo posto per il Milan di Pioli, mentre Mourinho agguanterebbe così il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions. Appena fuori l‘Atalanta mentre la Juventus di Allegri arriverebbe solo sesta, un gradino davanti alla Lazio. Retrocederebbero in Serie B invece Venezia, Spezia e Salernitana.

Le classifica del CIES:

1. Inter

2. Napoli

3. Milan

4. Roma

5. Atalanta

6. Juventus

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Bologna

11. Udinese

12. Sampdoria

13. Torino

14. Genoa

15. Empoli

16. Verona

17. Cagliari

18. Venezia

19. Spezia

20. Salernitana