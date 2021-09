Fiorentina-Inter, due nerazzurri nel mirino: “Impresentabili!”

Fiorentina Inter: due nerazzurri nel mirino dei tifosi durante il primo tempo. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0

Inter in difficoltà al Franchi ed in svantaggio per 1-0 al termine del primo tempo contro la Fiorentina. In particolare, stanno mancando per i nerazzurri due leader tecnici come Dzeko e Calhanoglu. Prove incolore che non sono passate inosservate agli occhi dei tifosi: ecco alcune critiche social su Twitter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Dzeko e Çalhanoğlu impresentabili.#FiorentinaInter — Paul Scholes (@san_paolo5) September 21, 2021

Dzeko una mummia, svegliati cavolo #FiorentinaInter — 𝐌𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐒𝐚𝐛𝐫𝐢 (@sabry_vet) September 21, 2021