Non è stato un inizio scoppiettante per Nicolò Zaniolo, che ha preso una decisione sui propri canali social

La Roma torna in qualche modo sulla terra dopo il ko per 3-2 in casa del Verona, prima sconfitta ufficiale della gestione Mourinho. Tanti giocatori sottotono in difesa, sugli esterni, ma anche a centrocampo e in attacco. Una serata storta per i big, ad eccezione di Pellegrini, che è costata un risultato negativo che però non scalfisce il percorso dei giallorossi con lo Special One che è solo all’inizio. Tra i calciatori non al top al ‘Bentegodi’ c’è stato anche Nicolò Zaniolo, sostituito a gara in corso dopo che anche in Conference League aveva riposato. Il classe ’99 sta cercando la forma migliore dopo uno stop lunghissimo, la rete al Trabzonspor con l’emozione per il ritorno al gol dopo più di un anno, ora l’ex Inter sta facendo un po’ di fatica. Fisiologica, ci mancherebbe. La freschezza atletica non può essere già al massimo, anche perché ha giocato praticamente sempre.

I tifosi vorrebbero rivederlo subito come una volta e sono rimasti un po’ delusi per lo score realizzativo di Zaniolo, ancora a zero gol e zero assist in campionato dopo quattro partite. E così più di qualche critica è arrivata sui social al talento della Nazionale. Per questo motivo Nicolò ha deciso di eliminarsi dai social, Instagram in particolare, per evitare di leggere cose spiacevoli e concentrarsi unicamente al ritorno al top della condizione. Una scelta che già in passato aveva fatto, anche legata al gossip sulla sua vita privata, ma che era però durata pochissimo, una manciata di giorni. Vedremo ora se si tratterà di una decisione più a lungo termine e che gli sarà davvero utile.