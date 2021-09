Accordo vicino con l’Inter, Inzaghi esulta per la firma

In casa Inter è più vicino l’accordo per il rinnovo di Skriniar, Inzaghi esulta per la firma del difensore fino al 2025

Buone notizie in casa Inter. Il rinnovo di Milan Skriniar, difensore classe 1995 in scadenza a giugno 2023, è più vicino. Per la fumata bianca, riporta ‘SportMediaset’, sarebbe solo una questione di tempo. L’ex giocatore della Sampdoria dovrebbe prolungare nelle prossime settimane fino al 2025 con ingaggio che dovrebbe passare dai 3 milioni di euro attuali ai 4 più bonus a stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> “Non esiste l’erede di Lukaku”: la scelta vincente (per ora) dell’Inter

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, vicino il rinnovo di Skriniar fino al 2025

LEGGI ANCHE >>> Corsa contro il tempo per l’Inter, tra un anno la cessione shock

Marotta blinda quindi un altro elemento importante della formazione di Simone Inzaghi, impegnata domani contro la Fiorentina nella quinta giornata di Serie A. Nella stagione appena iniziata, Skriniar si è messo già in mostra con 2 gol in 5 presenze totali. Insieme a de Vrij e Bastoni, ormai da tempo è un perno difensivo della formazione nerazzurra.