Che scintille, Dybala e Bonucci infiammano Juventus-Milan

Si accende Juventus-Milan con Dybala e Bonucci protagonisti di due distinti battibecchi in campo con Tonali e Rebic

Si accende l’atmosfera in Juventus-Milan. Intorno a metà del primo tempo ci pensa Paulo Dybala ad accendere gli animi. Il numero 10 bianconeri prima ha fatto un fallo ruvido su Tonali poi è andato a rimproverare il centrocampista rossonero perché non aveva buttato fuori il pallone con morata a terra. Un battibecco che a surriscaldato gli animi con un mini capannello che si è creato intorno ai due. L’arbitro ha riportato la calma ammonendo sia la Joya che Tonali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Altre scintille poco dopo tra Bonucci e Rebic con il difensore che ha redarguito l’avversario per aver fatto il gesto del silenzio verso il pubblico di casa: “Tu zitto non lo dici” la frase del difensore.