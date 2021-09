Juventus-Milan delle ‘ultime volte’, ecco l’addio più pesante

Juventus-Milan, tanti contratti in scadenza: per molti potrebbe essere l’ultima volta, nel sondaggio di CM.IT l’addio più pesante.

In Juventus-Milan di stasera, di fronte le ambizioni scudetto delle due squadre. I rossoneri vogliono confermarsi in vetta alla classifica, i bianconeri vogliono iniziare la rimonta dopo un avvio ad handicap. Tanti i duelli intriganti in campo, che potranno spostare da una parte o dall’altra l’equilibrio del match. Tanti anche i giocatori in scadenza di contratto, con le rispettive dirigenze al lavoro per i rinnovi.

Juventus-Milan, il rinnovo più importante è quello di Dybala

Nel consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sia il giocatore più importante a cui prolungare il contratto. Sondaggio vinto largamente da Dybala, con oltre il 50% dei voti. Al secondo posto Kessie, con il 27,5% delle preferenze. Meno quotati, decisamente, Cuadrado (13,2%) e Kjaer (8,8%).