Juve e Milan, sfida sul campo e asse di mercato: scambio a gennaio

Juventus e Milan saranno protagoniste del big match del quarto turno di Serie A: e sul mercato potrebbero rilanciare lo scambio

Ci siamo, oggi è il giorno di Juventus-Milan. Una delle partite più iconiche del campionato italiano, una di quelle dove il risultato non è mai scontato e un match che può cambiare le sorti di una stagione intera. Le due società quest'anno si affrontano con i rossoneri a punteggio pieno, mentre i bianconeri sono fermi ad un solo punto in classifica. Dopo il big match, però, le due dirigenze potrebbero aiutarsi facendo fronte comune sul mercato.



Calciomercato, Juve e Milan rilanciano | Scambio Bernardeschi-Romagnoli a gennaio

Juventus e Milan potrebbero venirsi incontro nel mercato di gennaio, risolvendosi vicendevolmente un problema. Secondo quanto rivelato da ‘calciomercatonews.com’, potrebbe tornare di attualità lo scambio Bernardeschi-Romagnoli. Il difensore romano andrà in scadenza di contratto tra un anno, mentre l’esterno carrarino non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Uno scambio nel mercato di gennaio, quindi, potrebbe rappresentare un’occasione imperdibile per entrambe le società.