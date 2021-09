Forfait improvviso per Inzaghi prima di Inter-Bologna

Problema fisico prima di Inter-Bologna: Inzaghi perde un calciatore per un affaticamento alla coscia destra

Tegola per Simone Inzaghi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna. I nerazzurri perdono Arturo Vidal per un infortunio. Come riportato dallo stesso club lombardo: “Vidal non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro il Bologna per un affaticamento alla coscia destra”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Correa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic