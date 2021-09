Il dopo Ibra è già iniziato, la mossa del Milan che spaventa la Juve

Dalla Francia rivelano come all’interno del Milan starebbe crescendo una clamorosa idea: Icardi per il dopo Ibrahimovic

In questo inizio di stagione il Milan si sta imponendo come una delle migliori realtà del calcio italiano. Il processo di crescita maturato sotto la guida di Stefano Pioli sta portando sempre più frutti e, anche nella prima partita di Champions League contro il Liverpool, i rossoneri hanno dimostrato di essere un top team. L’unica nota stonata di questi prime settimane è rappresentata da Zlatan Ibrahimovic: lo svedese quando è in campo non si discute, ma i problemi fisici iniziano ad essere troppi. Il ‘Diavolo’, però, avrebbe già pensato all’erede dello svedese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, Icardi per il dopo Ibra | Sfida alla Juventus

Secondo quanto rivelato da ‘Foot01’, il Milan sarebbe la più seria candidata a raggiungere Mauro Icardi la prossima estate. I rossoneri stanno iniziando a pensare al dopo Ibrahimovic, ormai sempre più in balia dei problemi fisici. L’attaccante argentino, ex Inter, conosce molto bene Milano e il campionato italiano e a Parigi è chiuso dalle stelle del PSG. Ecco, quindi, che potrebbe rappresentare un’occasione per Paolo Maldini e Fredric Massara: il prossimo bomber di Stefano Pioli potrebbe essere l’ex capitano nerazzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Su Icardi, però, non bisogna dimenticare che resta vivo l’interesse della Juventus. I bianconeri, che non hanno ancora sostituito Cristiano Ronaldo, potrebbero affidare all’argentino il proprio attacco. Massimiliano Allegri, infatti, non ha mai nascosto di essere un grande estimatore di Maurito. Il duello di mercato tra Juve e Milan, perciò, potrebbe essere appena iniziato.