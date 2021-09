Rovinati i piani di Juve e Roma, l’annuncio del dirigente

Il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach avvisa Juventus e Roma su Zakaria: “Faremo di tutto per il rinnovo”

Negli ultimi giorni di mercato, sia la Juventus che la Roma non sono riuscite a consegnare un altro centrocampista al proprio allenatore. Allegri e Mourinho, infatti, condividono un po' di insoddisfazione nei confronti del proprio parco centrocampisti. Uno dei giocatori osservati dalle due società italiane era Denis Zakaria, a cui potrebbe essere dato l'assalto nella sessione di gennaio. Nel frattempo, però, il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach avverte Juve e Roma.

Ai microfoni di ‘Sky’, Max Eberl ha parlato dei rinnovi di Zakaria e Ginter: “Faremo di tutto per presentare offerte ai giocatori che poi verranno accettate”. Un obiettivo, quello del club tedesco, che potrebbe andare in netto contrasto con i piani dei due club di Serie A. Arrivare al centrocampista del ‘Gladbach’ rischia di diventare ancora più complicato. Oltre a Zakaria, come detto, la volontà della dirigenza tedesca è quella di blindare anche Ginter. Il difensore teutonico è stato accostato più volte all’Inter, che non ha mai smesso di prenderlo in considerazione per rinforzare il pacchetto arretrato.