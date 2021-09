Ansia per Pelé: ricoverato nuovamente in terapia intensiva in Brasile

Arrivano notizie allarmanti dal Brasile: Pelé è stato ricoverato nuovamente in terapia intensiva dopo l’operazione dello scorso 4 settembre

Tutto il mondo del calcio è in apprensione per le notizie che arrivano dal Brasile: è stato ricoverato nuovamente in terapia intensiva Pelé. La leggenda verdeoro era stato operato lo scorso 4 settembre per la rimozione di un tumore al colon, prima di essere dimesso il 14 settembre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto rivelato da ‘ESPN Brasil’, sarebbe stato un reflusso a convincere i medici a riportare Pelé in terapia intensiva all’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo. Al momento non c’è ancora un bollettino medico ufficiale, ma le condizioni del due volte campione del mondo restano stabili. I tifosi da tutto il mondo, nel frattempo, tengono il fiato sospeso.