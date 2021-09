Niente svincolato di lusso per la Serie A: ecco dove giocherà

L’ex Juventus dice addio in modo ufficiale al San Paolo: arriva il comunicato della rescissione del contratto

Nei giorni scorsi è venuto fuori il caos che ha colpito Dani Alves tra le fila del San Paolo. Era stata anche indetta una conferenza stampa da parte dei rappresentati del club brasiliano per spiegare la situazione. Il terzino destro ex Juventus aveva alcuni stipendi arretrati e le due parti stavano trattando per trovare una soluzione. Alla fine, si è optato per la rescissione del contratto di Dani Alves, che è diventata ufficiale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Dani Alves, ufficiale la rescissione con il San Paolo

Di seguito, il comunicato ufficiale del San Paolo arrivato nella notte italiana: “Il San Paolo Futebol Clube comunica che è stato firmato oggi un accordo per la rescissione del contratto di Dani Alves, che era in vigore fino a dicembre 2022”. Del futuro dell’ex Juventus si è parlato anche in ottica di un ritorno in Serie A, molto accostato alla Lazio. Tuttavia, la sua carriera dovrebbe continuare in Brasile, al Flamengo.