L’Atalanta è chiamata a rialzare la testa dopo il ko contro la Fiorentina e il pari con il Bologna. I bergamaschi, come accade spesso, non hanno iniziato la stagione nel miglior modo possibile ma dietro i due passi falsi ci sarebbero solamente degli episodi.

Gian Piero Gasperini, alla viglia della sfida contro la Salernitana, non ha dubbi: “Per me avevamo fatto meglio sia del Bologna che della Fiorentina, partite con episodi molto pesanti per noi – riporta gazzetta.it -. Sono stati già archiviati, ma in Italia si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione: diciamo che a livello di episodi siamo stati sfortunati”.