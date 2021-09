Juventus, Kean allontana l’ombra di Cristiano Ronaldo

Conferenza stampa di presentazione per Moise Kean: l’attaccante della Juventus parla del suo ritorno in bianconero

Conferenza stampa di presentazione per Moise Kean, tornato alla Juventus quest’estate. “Mi sento fortunato per aver potuto conoscere tanti campionati anche se sono giovane. Sono tornato con tanto esperienza e ora sono pronto”.

ESPERIENZE ALL’ESTERO – “Sono state grandi esperienze, ho imparato molte cose e ora sono qua per dare una mano ad una grande società come la Juventus“.

SOSTITUIRE RONALDO – “E’ la squadra dove sono cresciuto, sono tornato qua per giocare e dare il 100%. Non sento alcun peso di sostituire Ronaldo, mi sento responsabile di indossare la maglia della Juventus”.

SQUADRA – "Ho trovato una squadra giovane e di grande esperienza. Questa è una cosa positiva, non siamo partiti con il piede giusto ma abbiamo grandi obiettivi. Sono sicuro che potremmo fare grandi risultati e puntare sempre più in alto".

Juventus, Kean non si pone obiettivi

NUMERO GOL – “La Juventus è sempre stata nel mio cuore, mi ha dato una grande mano e la possibilità di farmi conoscere. Non ho prefissato un numero di gol: se ne faccio tanti è meglio, ma sono qui per aiutare la squadra”.

MILAN – “Il mio gol è stata una serata indimenticabile, ma è il passato. Ora domenica ci aspetta una grande partita”.

ALLEGRI – “E’ un mister con grandi obiettivi, mi ha insegnato molte cose. Ci darà una grande mano e farà bene”.

ALTRI CLUB – Kean ha anche risposto alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “La Juve è nel mio cuore, è sempre una grande emozione indossare questa maglia. Appena ho avuto la possibilità di venire non ci ho pensato due volte. Ho fatto la scelta giusta”