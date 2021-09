UFFICIALE ha firmato | Juventus tagliata fuori

Ora è ufficiale: niente Juventus per il centrocampista tedesco Leon Goretzka, che ha appena rinnovato il proprio contratto col Bayern Monaco. I dettagli

La Juventus ha passato l’intera estate a caccia di un nuovo centrocampista, al di là dell’affare Locatelli. La mediana di Allegri sembrava infatti necessitare di forze fresche per innalzare la cifra tecnica, e in questo senso tra i nomi maggiormente accostati in ottica futura c’era anche Leon Goretzka. Il tedesco del Bayern sarebbe stata una sorta di suggestione, alla luce di un accordo che scadeva a giugno 2022. Il pericolo per i bavaresi è stato però scongiurato definitivamente nella mattinata di oggi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, niente Juventus per Goretzka: UFFICIALE il rinnovo

Il Bayern Monaco ha di fatti annunciato il rinnovo di contratto di Goretzka fino al 2026 e tramite il sito ufficiale la società teutonica ha riportato anche le prime parole di felicità del centrocampista: “Con il Bayern abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere negli ultimi tre anni. Ma è ancora più bello che vincere un titolo poter confermare e ripetere questi successi. Vogliamo costruire su questo nei prossimi anni. La squadra, il club e l’ambiente non sono solo altamente professionali, ma anche familiari. Questa miscela è uno dei garanti del successo di questo club. Sono molto felice di essere riuscito a prolungare anticipatamente il mio contratto fino al 2026″. Così si è chiusa la telenovela Goretzka, che resterà al Bayern, con buona pace delle sue spasimanti, Juventus compresa.