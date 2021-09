Allegri rivoluziona la Juve, pronto anche un nuovo ruolo per Chiesa

Allegri sta plasmando la sua Juventus, prove di rivoluzione in vista del Milan: per Federico Chiesa potrebbe esserci un nuovo ruolo

Vincere aiuta a vincere, sentenziava un vecchio adagio. È la stessa filosofia portata avanti da Massimiliano Allegri dopo la partita con il Malmoe in Champions League, che ha ridato morale e qualche certezza: Morata, ad esempio, a segno per due partite consecutive. Ora il tecnico livornese è al lavoro per dare la svolta decisiva alla squadra, per trovare così il primo successo anche in Serie A. Il guaio è che domenica, all’Allianz Stadium, arriverà il Milan. I rossoneri sono su di giri dopo le montagne russe emozionali della Champions e si presenteranno con tante certezze e nessun timore. Allegri, fra le trappole che sta preparando per la sua ex squadra, pensa anche ad un cambio di ruolo per Federico Chiesa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Allegri vuole sorprendere il Milan, cambia la Juve e Federico Chiesa

Massimiliano Allegri nella sua precedente avventura in bianconero ci ha spesso abituati a dei cambi di ruolo per giocatori divenuti poi chiave nel suo impianto tattico. Un’abitudine che il tecnico livornese potrebbe fare sua anche questa volta: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri starebbe pensando di spostare Federico Chiesa in attacco. Addio alla corsia esterna, considerata troppo affollata dall’allenatore bianconero, e nuovo ruolo da seconda punta per il figlio di Enrico. Una mossa studiata per valorizzare gli strappi di Federico e la sua capacità di fare gol. Proprio le reti sono quello che Allegri sta cercando con maggiore insistenza e dai piedi di Chiesa potrebbe passare tanto del destino della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Allarme infortuni per Allegri: il centrocampista a rischio per il big match

In allenamento, poi, il tecnico sta insistendo moltissimo con gli inserimenti dei centrocampisti: dalla mediana sono arrivati troppi pochi gol negli ultimi anni e Allegri vuole invertire questa tendenza. Da Rabiot a McKennie, passando per Locatelli, i centrocampisti bianconeri dovranno seguire maggiormente l’azione e riempire l’area in fase offensiva. Oltre ad un Chiesa alla Dybala, quindi, la svolta della Juventus dovrà passare inevitabilmente dal centrocampo.