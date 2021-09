Allegri senza pace, nuovo infortunio e Milan a rischio

Seduta di allenamento mattutina alla Continassa: Allegri recupera Chiesa e Bernardeschi in vista del Milan, ma rischia di perdere De Sciglio

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della gara con il Milan: mattinata agli ordini di Massimiliano Allegri che deve fare i conti con alcuni acciacchi, tra cui quello di Bernardeschi, che però era regolarmente in campo. Con lui anche Federico Chiesa, che quindi potrebbe essere a disposizione per la sfida contro i rossoneri.

Chi invece non si è allenato con il gruppo è Mattia De Sciglio, che per un fastidio al flessore è rimasto a lavorare in palestra: in dubbio la sua presenza con il Milan. A osservare la seduta erano presenti anche Cherubini e Arrivabene, a bordocampo: il Football Director della Juventus, a inizio seduta, si è intrattenuto con Allegri per un colloquio. Al termine, invece, partitella in famiglia alla quale non hanno preso parte Bernardeschi e Chiellini, oltre agli undici titolari della sfida con il Malmo di Champions League.