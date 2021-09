Ritorno eccellente in Juventus-Milan: Allegri può esultare

In vista di Juventus-Milan di domenica sera è previsto il ritorno eccellente di Federico Chiesa, Allegri può quindi esultare

Battuto il Malmo nell’esordio stagionale in Champions League, la Juventus si concentra sul campionato. Domenica sera, per la quarta giornata, è in programma allo ‘Stadium’ di Torino il big match contro il Milan. Tra i candidati per una maglia da titolare, riporta ‘Tuttosport’, c’è anche Federico Chiesa, out nelle ultime due gare dopo l’infortunio muscolare accusato in Nazionale. Il lavoro di riabilitazione svolto negli ultimi giorni avrebbe portato a importanti progressi tanto da fargli smaltire il problema fisico.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter beffata, la Juve anticipa Marotta | Arriva a gennaio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus è quindi ottimista sulla presenza da titolare di Chiesa contro il Milan. Restano da valutare, invece, le condizioni di Bernardeschi, alle prese con un piccolo fastidio al ginocchio.