Inter-Real Madrid, i convocati di Inzaghi: recupero fondamentale

L’Inter debutta questa sera in Champions nel big match contro il Real Madrid: i convocati di Simone Inzaghi

Poche ore a una serata che può essere indimenticabile per l’Inter e Simone Inzaghi. L’esordio in Champions League arriverà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che quindi tornerà a ‘San Siro’ anche se in quello nerazzurro. L’ex allenatore della Lazio giocherà per il secondo anno consecutivo in Champions, stavolta da campione d’Italia in carica e con un po’ di esperienza in più.

Alle 21 una sfida attesissima, per cui Inzaghi ha diramato oggi la lista dei convocati. Out ovviamente Stefano Sensi, di nuovo infortunato, ma soprattutto presente Alessandro Bastoni. Ecco la lista completa: Handanovic, Cordaz, Radu, de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic, Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.