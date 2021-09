“Totalmente inutile”: Inter-Real Madrid, nerazzurro distrutto

L’Inter ha affrontato il Real Madrid nella prima gara di Champions League: tra i nerazzurri un calciatore nel mirino delle critiche

Inter-Real Madrid ha mostrato buone cose per Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno tenuto testa al club spagnolo per tutta la gara, rendendosi pericolosi in più occasioni e trovando un Courtois in serata di grazia. Buone notizie ma non da parte di tutti i calciatori visto che i tifosi hanno preso di mira in maniera particolare un nerazzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E’ Hakan Calhanoglu ad essere stato bocciato in maniera anche sonora sui social. C’è chi suggerisce di rimandare in Turchia il trequartista ex Milan e chi definisce la sua prestazione “penosa”. Di certo una bocciatura senza appello per lui.

Ecco alcuni tweet:

Ci hanno rifilato quello scarso #Calhanoglu e fanno giocare quello forte #brahimdiaz — Davide Legnani (@davidelegnani) September 15, 2021

malgrado le mancanze in avanti e con Calhanoglu penoso e un Darmian forse non adatto a queste partite stiamo giocando una partita sontuosa. Basterebbe poco a sta squadra per volare e aprire un ciclo. — Fabrizio (@BullaInterista) September 15, 2021

#Calhanoglu quando esce? Anzi, quando lo spediamo in Turchia?

Un giocatore totalmente inutile..#InterReal — JosMa 🇮🇹 🌍🌎🌏 (@giumz73) September 15, 2021

Dzeko non mi va giù — ilcontentODINO (@ilcontentodino) September 15, 2021