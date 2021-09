L’Inter esulta prima del Real, l’annuncio di calciomercato di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta fa un annuncio prima della gara di Champions con il Real Madrid

L’Inter può gioire prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Pochi minuti prima del match di Champions contro la squadra di Ancelotti, ci pensa Giuseppe Marotta a dare una notizia che non può che far piacere al popolo nerazzurro. Si tratta del rinnovo di Lautaro Martinez per il quale, spiega l’amministratore delegato interista, ormai manca soltanto l’annuncio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Milito e il sogno per la ‘sua’ Inter: “Volevo rivederlo in nerazzurro”

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Marotta: “Arriverà a breve”

Intervenuto a ‘Amazon Prime’ nei minuti che precedono il fischio iniziale della gara Champions, Marotta ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. “Dobbiamo lavorare cercando di dare gratificazione al percorso dei nostri giocatori. Lautaro è arrivato molto giovane e ha confermato le sue doti. E’ giusto dargli una gratificazione con un contratto adeguato alle sue prestazioni. Questa è la politica che seguiremo anche con gli altri. L’annuncio arriverà a breve”.