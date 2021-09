Arriva Conte, nuova svolta in vista per Cristiano Ronaldo

Il nome di Conte accostato al Manchester United, l’arrivo del tecnico pugliese segnerebbe una nuova svolta per Cristiano Ronaldo.

Lasciata la Juventus, Cristiano Ronaldo ha ripreso a fare ciò che sa fare meglio, ossia i gol. Ma non era difficile immaginarlo. Due gol al nuovo esordio con la maglia del Manchester United contro il Newcastle e cartellino timbrato anche in Champions League, ieri, contro lo Young Boys. In Svizzera, però, le cose non sono andate come sperato per i ‘Red Devils’, battuti a sorpresa per 2-1 in un finale rocambolesco. I report parlano di un CR7 furioso negli spogliatoi, la battuta d’arresto apre dei dubbi sul futuro di Solskjaer e cresce il partito di coloro che vorrebbero in panchina all’Old Trafford Antonio Conte.

Ipotesi Conte al Manchester United, come giocherebbero i ‘Red Devils’ e Cristiano Ronaldo

L’eventuale sodalizio con il tecnico pugliese, dal punto di vista mentale, sarebbe probabilmente perfetto. Entrambi letteralmente ossessionati dalla vittoria e dall’idea di spingere tutta la squadra a dare il massimo sempre. Dal punto di vista tattico, il Manchester United passerebbe dall’attuale 4-2-3-1 al 3-5-2 marchio di fabbrica contiano. Un modulo con cui Ronaldo ha già avuto a che fare alla Juventus, nel primo anno con Allegri e in qualche occasione lo scorso anno con Pirlo. In tale schema, sarebbe lui il finalizzatore, con una seconda punta a gravitargli intorno, che potrebbe essere Rashford, Sancho o Martial. Anche se non è da escludere una coppia atomica, in alcuni momenti, con Edinson Cavani. Alle sue spalle, il trio di centrocampo sarebbe composto presumibilmente da Pogba e Bruno Fernandes come intermedi spiccatamente offensivi e Fred da volante davanti alla difesa. I vari Shaw, Telles, Dalot e Wan-Bissaka verrebbero ‘promossi’ ad esterni a tutta fascia. Insomma, il supporting cast per andare a rete non gli mancherebbe di certo.