Calciomercato Juve e Milan alla svolta decisiva, destinazione già scelta

Dall’Inghilterra rivelano che Bernardo Silva avrebbe già deciso di lasciare il City a gennaio: bagarre tra Milan e Juventus per il lusitano

Il big match del quarto turno di Serie A è quello che andrà in scena domenica all’Allianz Stadium: Juventus-Milan. Una sfida che arriva dopo le fatiche della Champions League, dove i bianconeri hanno travolto il Malmoe mentre i rossoneri sono attesi dalla trasferta di Liverpool. Nonostante questo, però, è la compagine di Massimiliano Allegri a giocarsi la posta più alta domenica sera: con un solo punto in tre giornate, una nuova sconfitta sarebbe ai limiti del catastrofico per i bianconeri. Juventus e Milan, oltre che sul campo da gioco, potrebbero fronteggiarsi anche sul mercato a gennaio: l’obiettivo comune avrebbe deciso di lasciare Guardiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus e Milan, bagarre per Bernardo Silva | Vuole lasciare il City

Tra i tormentoni del mercato estivo ha avuto ampio risalto la ricerca del trequartista da parte del Milan, chiamato a sostituire il ‘traditore’ Calhanoglu. Uno dei nomi associati ai rossoneri nelle ultime settimane di mercato è quello di Bernardo Silva, messo ai margini da Guardiola con l’acquisto di Jack Grealish. Sul portoghese, però, sarebbe vivo anche l’interesse della Juventus: i bianconeri, a loro volta, devono ancora sostituire Cristiano Ronaldo nell’immaginario dei tifosi. Il trequartista dei Citizens, nel frattempo, avrebbe preso la decisione definitiva. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Addio Milan, Donati: “Difficile ricomporre i cocci con Kessie”

Come riportato dal tabloid ‘The Express’, Bernardo Silva vorrebbe lasciare la Premier League a gennaio e tornare in un club all’interno dell’UE. Una postilla, quella messa dal lusitano, che potrebbe favorire un suo approdo in Serie A. Juventus e Milan, anche se per motivi differenti, potrebbero decidere di virare con decisione sull’ex Monaco e tentare il colpaccio già nel mercato di gennaio. Prima la sfida sul campo da gioco e poi quella sul mercato, questo potrebbe attendere il ‘Diavolo’ e la ‘Vecchia Signora’.