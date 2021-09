Possibile beffa spagnola per Inter e Roma, il bomber Belotti può salutare il Torino già a gennaio

In scadenza di contratto a giugno 2022, Andrea Belotti cerca risposte sul suo futuro. Accostato in Italia a Inter, Roma e Milan tra le altre, il bomber del Torino potrebbe finire in Spagna già a gennaio. In questa situazione di incertezza, riporta ‘Tuttosport’, si registrano, a folate, alcune manifestazioni d’interesse più o meno convinte: l’ultma, secondo ‘fichajes.net’, sarebbe proveniente dal Siviglia di Monchi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milito ‘bacchetta’ Lukaku: “Interisti delusi, c’è una cosa che non doveva fare”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Gli spagnoli starebbero studiando un modo per portare l’assalto al Torino e acquistare Belotti già nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo del Siviglia sarebbe infatti quello di costruire una rosa in grado di puntare al titolo in Liga per il 2022-’23. Classe 1993, nella stagione appena iniziata l’attaccante ha realizzato un gol in tre presenze col club piemontese.