Diego Milito manda un messaggio a Romelu Lukaku. Chiamato a rispondere sul momento dei nerazzurri e la cessione del bomber belga, l’eroe del Triplete ha risposto in maniera sincera: “C’è una cosa che non devi mai fare, promettere qualcosa che non puoi mantenere. Ci può stare che un giocatore come lui che tanto ha dato scelga di andare altrove, ma i tifosi sono delusi proprio per quelle dichiarazioni – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Permanenza Lautaro? Io non gli ho dato alcun consiglio anche se parliamo spesso. Ragiona con la sua testa, è contento qui. Pare stia rinnovando e spero che resti a lungo”.

Milito ha dato anche consigli di mercato a Marotta: “Difficile trovare un nuovo Lautaro, ma dico Facundo Farias del Colon, ne sentiremo parlare. Real Madrid? Ci sono stato vicino, come sono stato poi vicino al Psg, ma l’Inter per me è stata una scelta di vita. Ero al top, ero felice, ero a San Siro che sarà sempre casa”.