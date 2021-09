Lewandowski cambia i piani della Juventus sul mercato

La Juventus potrebbe veder sfumare un’opportunità di mercato: c’è il Bayern Monaco sul bomber che piace ai bianconeri

C’è soprattutto l’attacco della Juventus nel mirino delle critiche per la partenza non certo convincente dei bianconeri. Il quartetto formato da Morata, Dybala, Kean e Kajo Jorge non è certo di livello internazionale ed allora la dirigenza juventina lavora per un grande bomber da prendere. Uno dei nomi più spesso accostato alla Juventus, anche nelle settimane passate, è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe essere sacrificato dal Manchester City per arrivare ad un grande numero 9 e i bianconeri sono pronti a far partire l’assalto. Le ambizioni juventini però si scontrano con un avversario complicato da superare.

Juventus, via Lewandowski: il Bayern Monaco pensa a Gabriel Jesus

Il Bayern Monaco, infatti, penserebbe proprio a Gabriel Jesus in caso di addio di Lewandowski. A fine stagione potrebbe esserci l’addio del bomber polacco e i bavaresi avrebbero inserito nella lista dei potenziali sostituti anche il calciatore del Manchester City. Un interesse che potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto