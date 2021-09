Serve qualità a centrocampo | Allegri-Juventus, piano per gennaio

Dopo l’avvio di campionato difficile, idee già chiare per la Juventus e per Allegri in vista di gennaio: l’acquisto nel mirino in inverno.

Tre partite, un solo punto, enormi difficoltà mostrate in fase difensiva ma non solo. Il riassunto dell’avvio di campionato della Juventus non è incoraggiante per Allegri, che ha di fronte già una montagna da scalare in classifica e con lo scontro diretto con il Milan alle porte. Bianconeri chiamati a una reazione e a una risposta importante, il tecnico livornese nel mirino delle critiche per l’atteggiamento troppo remissivo avuto in occasione della partita di Napoli, al netto delle assenze. L’allenatore ha già chiaro, però, che soprattutto dal centrocampo passeranno le eventuali fortune della sua squadra. La mancanza di qualità va colmata, a gennaio, con un acquisto importante in quella zona.

Juventus, Isco idea low-cost per il calciomercato invernale: la situazione

Torna d’attualità in tal senso il nome di Isco, vecchio pallino di Allegri e lontano dal rinnovo di contratto con il Real Madrid. La scadenza a giugno 2022 può rendere fattibile un assalto low cost, in modo da permettere ai ‘Blancos’ di monetizzare e alla Juve di avere un giocatore dalle indubbie proprietà tecniche e in grado di far girare meglio la manovra e innescare adeguatamente le punte. Il prezzo su cui potrebbe essere imbastita l’operazione sarebbe di circa 7/8 milioni di euro.