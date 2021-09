Inzaghi contro il Real pensa alla mossa a sorpresa

L’Inter esordisce domani in Champions League contro il Real Madrid: le possibili scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi sorride in vista dell’esordio di domani sera in Champions League contro la corazzata Real Madrid. Il tecnico nerazzurro recupera Bastoni, rientrato in gruppo nella rifinitura odierna dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inzaghi scioglierà solo domani dopo l’ultima sgambata se utilizzare il difensore della Nazionale già dal primo minuto o farlo accomodare inizialmente in panchina. In preallarme c’è Dimarco, grande protagonista con una splendida rete domenica in campionato con la Sampdoria.

Le scelte di Inzaghi in vista di Inter-Real Madrid: occhio a Vidal

L’altro dubbio dell’ex mister della Lazio riguarda il centrocampo, con Vidal che insidia là titolarità di Calhanoglu. Sulla corsia di destra, invece, ancora un’esclusione in vista per Dumfries con la conferma di Darmian. Inzaghi non cambia infine neanche la coppia d’attacco, con Lautaro e Dzeko preferiti a Correa.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (Dimarco); Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (Vidal), Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko