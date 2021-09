Il Real Madrid all’assalto del big dell’Inter: nuovo piano e offerta al ribasso

Il Real Madrid e l’Inter si sfideranno presto sul campo, ma intanto il nuovo piano dei Blancos guarda in casa nerazzurra anche sul calciomercato: i dettagli

Inter e Real Madrid sono pronte a sfidarsi sul campo in un match di Champions League che è pronto a regalare grandi emozioni. I due club si preparano per la super sfida, ma intanto gli scenari di calciomercato non mancano tra le società che potrebbero mettere in piedi alcune significative operazioni di calciomercato. Di certo, il Real ha bisogno di intervenire in difesa e il profilo giusto potrebbe arrivare dall’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, Milan Skriniar è nella rosa di candidati che i Blancos seguono con grande attenzione per la loro difesa. Il centrale, insieme a Jules Koundé e Antonio Rudiger, potrebbe rappresentare il grande colpo di Florentino Perez nei prossimi mesi in quella zona di campo. Un brutta notizia per l’Inter, anche per le possibili condizioni dell’affare.

L’Inter subisce l’assalto per Skriniar: assalto al ribasso del Real Madrid

Skriniar sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia nerazzurra, ma il suo contratto scade a giugno 2023. Ciò, oltre al chiaro gradimento del Real per il ragazzo, potrebbe portare i Blancos all’assalto decisivo. Secondo quanto riportano dalla Spagna, infatti, già quest’estate il Real vorrebbe strappare condizioni economiche favorevoli, essendo l’ultima grande possibilità per l’Inter di monetizzare. Potrebbe, dunque, essere formulata un’offerta al ribasso per strappare il calciatore ai nerazzurri.