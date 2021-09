La conferenza stampa in diretta di Simone Inzaghi in vista di Inter-Real Madrid, match di Champions League in programma domani

Alla vigilia di Inter-Real Madrid, match della prima giornata dei gironi di Champions League, Simone Inzaghi ha fatto il punto sul momento della sua formazione. Il tecnico ha analizzato in conferenza stampa i temi più caldi del momento e le prospettive nell’affascinante competizione europea. Calciomercato.it ha offerto in diretta le sue dichiarazioni: “Penso che quello che è stato, compresa la doppia sfida col Real, ormai è il passato. Adesso abbiamo l’opportunità di scrivre una bellissima pagina per il nostro presente. L’augurio è quello di passare il girone. L’esperienza in partite del genere è importantissima. Sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo. Adesso abbiamo recuperato dalla partita di Genova, sappiamo che sarà molto insidiosa perché incontriamo una squadra con grandissima storia, allenatore e calciatori”.

Inzaghi ha proseguito la disamina parlando del momento della sua squadra: “La partita di domenica è stata una battuta di arresto che ci lascia col rammarico. Domani dovremo essere bravi in entrambe le fasi. Il Real palleggia molto bene, dovremo far sì che loro possano correre tanto”.

ESPERIENZA – “Da allenatore, tra Europa League e Champions League, penso di essere già vicino alle 50 partite. Poi è normale che Ancelotti abbia più esperienza di me. Domani giocheremo col coltello tra i denti sperando di essere nella giornata migliore. Abbiamo voglia di giocare davanti ai nostri tifosi. L’Inter è dal 2010 che non arriva agli ottavi, c’è questo dato che vogliamo a tutti costi sovvertire e cercheremo di farlo già domani. Bastoni lo valuterò in questi allenamenti che mancano. Il ragazzo vuole esserci, in questi due giorni dovrà forzare un po’ di più”.

GLI AVVERSARI – “Ancelotti? Penso sia uno dei più vincenti nella storia. Grandissimo allenatore, in passato vidi i suoi allenamenti, è un piacere parlare con lui di calcio. Dà una grandissima organizzazione alle sue squadre. Dovremo fare una partita perfetta. Vinicius jr? E’ in un ottimo momento ma se uno pensa a Vinicius rischia di dimenticare Benzema, Hazard. E’ una squadra con tantissimo talento. Mi preoccupa l’organizzazione che hanno”.

MENTALITA‘ – “Dobbiamo pensare non tanto sul lungo o al passato. Domani abbiamo l’opportunità di scrivere una pagina molto importante del presente dell’Inter. Dovremo fare entrambe le fasi nel migliore dei modi”.