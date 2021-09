I numeri horror di Di Francesco che hanno determinato l’esonero

Di Francesco non è più l’allenatore del Verona: ecco i numeri che hanno portato al suo quarto esonero consecutivo

È saltata la prima panchina della stagione in Serie A. È infatti ufficiale l’esonero di Eusebio Di Francesco, che non è più l’allenatore del Verona. L’ex Roma e Cagliari paga le tre sconfitte su tre partite di campionato. Numeri da horror che si vanno ad aggiungere a quelli delle ultime due stagioni, culminate per Di Francesco sempre con l’esonero da parte di Sampdoria e Cagliari. Ecco i numeri delle ultime tre stagioni in panchina per l’allenatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | “Paulo Dybala non è un leader”

Dopo l’esonero arrivato con la Roma (il primo di quattro consecutivi), Di Francesco è ripartito dalla Sampdoria. Un’avventura finita subito, dopo una sola vittoria e ben 6 sconfitte in campionato nelle prime 7 giornate. Esonero da parte di Ferrero e nuova chance la stagione seguente al Cagliari: il bottino del tecnico sulla panchina dei sardi è di 3 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte in Serie A, con una striscia di 9 ko nelle ultime 10 partite che hanno portato all’esonero. E oggi il Verona: Di Francesco lascia già la panchina dopo le 3 sconfitte consecutive, con l’unica vittoria arrivata in Coppa Italia contro il Catanzaro. In generale, l’allenatore ha collezionato ben 23 sconfitte nelle ultime 33 panchine in Serie A tra Sampdoria, Cagliari e Verona. Numeri da horror per un altro esonero già inevitabile.