Crolla una palazzina a Roma, ci sono feriti. Si cercano dispersi

Roma si sveglia con un evento terrificante. Si è verificato il crollo di una palazzina: ci sono feriti e si cercano dispersi

Non è stato un bel risveglio quello di Roma nella mattina di oggi. Alle ore 7,40, infatti, in via Atteone in zona Tor Bella Monica si è verificato il crollo di una palazzina, in seguito a un’esplosione avvenuta al quarto e ultimo piano. La causa è probabilmente da attribuire a una fuga di gas che avrebbe generato l’esplosione.

Ci sono purtroppo tre feriti, tra cui proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio, rimasto ustionato. Il lavoro dei pompieri ha permesso di evacuare il palazzo e portare all’esterno persone illese. Si cercano eventuali dispersi; in azione anche il 118 per aiutare gli inquilini.