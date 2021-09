Addio Mbappe, Leonardo attacca ancora il Real Madrid!

Leonardo torna a parlare della trattativa per Mbappe. Il dirigente del Psg spera ancora nel rinnovo del suo asso

Il calciomercato europeo si è infiammato in estate, negli ultimi giorni, con il possibile trasferimento di Kylian Mbappe al Real Madrid. Alla fine l’affare non è andato in porto per le resistenze del Psg.

Il contratto del francese scade il prossimo 30 giugno e tutto lascia pensare che il suo approdo in Spagna sia stato solo rimandato ma Leonardo e tutto il Psg credono ancora nel rinnovo di Mbappe: “Non siamo stati contenti del comportamento del Real Madrid – ammette il dirigente brasiliano a Canal Plus – Arrivare all’ultima settimana di mercato, iniziare la trattativa per uno dei migliori giocatori del mondo… non ci è piaciuto.

Siamo stati chiari sull’offerta che hanno fatto, non era sufficiente dal nostro punto di vista. Era meno di quello che lo abbiamo pagato. L’ultima offerta che hanno detto non è mai arrivata…”

Rinnovo possibile – “Non vedo Kylian partire alla fine di questa stagione. Obiettivo rinnovo? Non abbiamo mai cambiato il nostro obiettivo. Il rapporto di Mbappé con il PSG è profondo. Non pensiamo ad altro. Penso che nessuno veda il futuro senza di lui- Resta da vedere cosa immagina Mbappé…”