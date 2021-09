Allegri sotto attacco, la Juventus ha deciso il futuro

Dopo l’inizio difficile in Serie A, Allegri è finito sotto attacco ma la Juventus ha già deciso il progetto futuro insieme al toscano

Piovono critiche sulla nuova Juventus di Max Allegri. L’inizio di stagione è stato ben al di sotto delle aspettative e, dopo due sconfitte e un pareggio, la pazienza di molti sembra già finita. Tuoni e fulmini sui social, saette dagli addetti ai lavori. E’ in questo clima che il tecnico lavora per compattare il gruppo in vista dell’impegno di stasera contro il Malmo, esordio stagionale in Champions League. La dirigenza capitanata dal presidente Agnelli, intanto, sembra aver già deciso il progetto futuro.

Nonostante le difficoltà i vertici societari, riporta ‘Tuttosport’, predicano calma e confermano in toto il nuovo progetto basato sui giovani. Il chiaro segnale è arrivato anche ieri, quando Federico Cherubini, il vicepresidente Pavel Nedved e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene si schierati sul prato della Continassa al fianco di Allegri durante l’allenamento. Il toscano può quindi contare sul pieno sostegno di chi lo ha scelto pochi mesi fa.