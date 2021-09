Spunta il labiale di Orsato | Polemiche su Sampdoria-Inter

Il ritorno di Orsato a dirigere una gara dell’Inter non è stato esente da polemiche: il labiale dell’arbitro chiarisce l’episodio controverso

Sampdoria-Inter non era una partita qualsiasi, ma era quella del ritorno di Daniele Orsato su un campo da calcio insieme ai giocatori del club meneghino. 1.233 giorni dopo, infatti, l’arbitro è tornato a dirigere un match che vedeva protagonisti i nerazzurri e le polemiche non si sono fatte attendere. Questa volta, però, sono stai i blucerchiati a protestare per la decisione di Orsato di assegnare la punizione che ha portato al vantaggio dell’Inter. Il labiale dell’arbitro, però, fuga ogni dubbio sull’episodio in questione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Sampdoria-Inter, polemiche per il gol di Dimarco | Il labiale di Orsato chiarisce tutto

Il vantaggio nerazzurro nella trasferta di ‘Marassi’ è stato un capolavoro di Federico Dimarco: una punizione degna del piede educatissimo di Recoba. I giocatori della Sampdoria, però, hanno protestato a lungo con Daniele Orsato per il fallo da cui è scaturita la punizione. La manata di Omar Colley a Lautaro Martinez è stata sanzionata con un calcio di punizione, poi trasformato brillantemente dall’esterno nerazzurro. Come riportato da ‘Tuttosport’, il labiale dell’arbitro chiarisce ogni dubbio: “Lui si gira e gli dà una manata in faccia, non posso non fischiare”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Inter, altri guai per Inzaghi | Si teme la lesione: i tempi di recupero

È stata proprio la manata del difensore gambiano vista da Orsato sul campo ad essere sanzionata, senza dover nemmeno verificare al VAR. Sgonfiata sul nascere, quindi, la polemica della Sampdoria. A ‘Marassi’ è andato in scena un match godibile, in cui si sono affrontate due squadre ordinate e capaci di fare male in ogni azione offensiva. Il pareggio, insomma, è stato il risultato più giusto e non sminuisce minimamente la prestazione delle due compagini. L’Inter rimane a pieno titolo tra le favorite per lo scudetto ed i blucerchiati possono essere la rivelazione di questo campionato.