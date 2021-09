Danno e beffa per l’Inter dopo la sfida pareggiata in casa della Sampdoria. Problemi per Stefano Sensi uscito malconcio nel finale: le condizioni

Domenica storta per l’Inter che contro la Sampdoria si ferma sul 2-2 arrestando quindi la propria corsa in campionato. Danno e beffa per Simone Inzaghi che al netto del pari, dopo il KO di Bastoni annunciato ieri, e l’uscita anticipata di Dimarco ha perso anche Stefano Sensi nel finale di partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Sampdoria-Inter | Barella trascinante, Damsgaard delude

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per il centrocampista nerazzurro si ipotizza una lesione del legamento collaterale mediale, in attesa di esami ufficiali i domani all’Humanitas di Rozzano che potranno essere maggiormente illuminanti. Nel caso i tempi di recupero sono stimati intorno ai 2/3 mesi.