Blitz di calciomercato del Milan: colpo Danilo e Juventus ko

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Kessie: possibile colpo Danilo dal Palmeiras

Non è andato nel migliore dei modi il ritorno in campo di Franck Kessie. L'ivoriano ha fallito un calcio di rigore al rientro contro la Lazio, ma è stato comunque applaudito e supportato dai tifosi presenti a San Siro nonostante il penalty sbagliato e la situazione rinnovo. La trattativa è infatti in stand-by e le richieste ancora alte: non c'è accordo tra le parti e il futuro del centrocampista del Milan appare sempre più in bilico.

Il Milan sul possibile sostituto di Kessie: colpo Danilo

La società rossonera si sta guardando già intorno per l’eventuale sostituto. Come riportato da ‘todofichajes.com’, potrebbe essere Danilo del Palmeiras. Il portoghese classe 2001, accostato anche alla Juventus, ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Il portale parla anche di colloqui già avviati tra i due club: il Milan vuole anticipare la concorrenza.