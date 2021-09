Due big dell’Inter sotto accusa contro la Sampdoria: “Meglio in tribuna”

Samir Handanovic finisce al centro delle critiche dopo la prestazione di oggi contro la Sampdoria. Il portiere sotto accusa per il gol subito e non solo

La partita tra Sampdoria e Inter ha riservato grande intensità e diversi gol. La rete subita dai nerazzurri, però, ha visto un errore evidente della retroguardia nerazzurra che non è riuscita a chiudere l’offensiva avversaria, poi è arrivato il gol di Yoshida. Già prima di quest’occasione, in cui Samir Handanovic non è riuscito a uscire e neutralizzare l’attacco doriano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Sampdoria-Inter, forti critiche per Handanovic e Dzeko dopo la prestazione odierna

L’estremo difensore, infatti, è parso decisamente incerto almeno in un paio di occasioni. In avvio non è uscito su un cross dalla sinistra in cui Thorsby. I tifosi sul web hanno iniziato a farsi sentire anche dopo un rilancio sbagliato, poi il gol subito, in cui il portiere non è uscito.

Non solo il portiere, perché anche nei confronti di Edin Dzeko non mancano le critiche. L’attaccante si è fatto vedere veramente poco in attacco ed è stato spesso anticipato dai difensori avversari. Le occasioni da gol sono totalmente mancate e i tifosi non gli perdono una prestazione molle e incolore. Di seguito vi proponiamo diversi tweet che mostrano il malumore dei supporters nerazzurri.

Ogni volta che Handanovic prende palla mi sale l ansia — Marta Basso (@martabassof) September 12, 2021

Ho paura di Handanovic #Inter — Ivan (@ingsuperivan) September 12, 2021

#handanovicout lo scudetto numero 20 già è quasi impossibile. Con handanovic in porta è un miraggio #SampdoriaInter — ïl Depo (@depofoto) September 12, 2021

Handanovic è molto peggio del polacco della juve. Ogni palla sporca, ogni tiro nello specchio, ogni rimpallo è gol perché lui è paralizzato in porta — Nackampioneditalia (@NackaSkoglund89) September 12, 2021